Trump anuncia un acuerdo con Putin para liberar miles de barriles de diésel al mercado mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin que permitirá a Moscú "liberar de inmediato" diésel al mercado mundial .

Según dijo el mandatario, Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de inmediato , seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y otro millón después.

"¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, bajarán en cifras récord y rápidamente! ", escribió en Truth social.

Aún no está claro qué impacto tendrá la medida en los precios del combustible.

El crudo Brent, referencia mundial, se mantiene por encima de los US$103 por barril. Antes de la guerra con Irán, el crudo Brent se cotizaba a unos US$73.

Se trata del último intento del presidente Trump de reducir los precios del combustible en Estados Unidos.

A principios de esta semana, dijo que estaba "considerando" suspender el impuesto federal sobre la gasolina, y también anunció que permitiría el uso del llamado diésel con tinte rojo en las carreteras estadounidenses sin tener que pagar impuestos federales.