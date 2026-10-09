Trump anuncia un acuerdo con Putin para liberar miles de barriles de diésel al mercado mundial

Según dijo el presidente de Estados Unidos, Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de inmediato, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y otro millón después.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin que permitirá a Moscú "liberar de inmediato" diésel al mercado mundial.
Según dijo el mandatario, Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de inmediato, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y otro millón después.
"¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, bajarán en cifras récord y rápidamente!", escribió en Truth social.
Aún no está claro qué impacto tendrá la medida en los precios del combustible.
El crudo Brent, referencia mundial, se mantiene por encima de los US$103 por barril. Antes de la guerra con Irán, el crudo Brent se cotizaba a unos US$73.
Se trata del último intento del presidente Trump de reducir los precios del combustible en Estados Unidos.
A principios de esta semana, dijo que estaba "considerando" suspender el impuesto federal sobre la gasolina, y también anunció que permitiría el uso del llamado diésel con tinte rojo en las carreteras estadounidenses sin tener que pagar impuestos federales.
También ha presionado con éxito a las naciones del G7 para que liberen 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas para ayudar a aliviar los problemas de suministro, y anteriormente apoyó los llamados para prohibir las exportaciones de diésel desde Estados Unidos.
(Imagen: Adobe Stock Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO