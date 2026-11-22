Las posibilidades de un acercamiento entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso estadounidense volvieron a quedar en entredicho, luego de que el presidente Donald Trump expresara dudas sobre una eventual colaboración legislativa y dirigiera sus críticas contra el senador Chuck Schumer.

El mandatario republicano modificó así el tono de sus declaraciones respecto de la jornada anterior, cuando había planteado la posibilidad de impulsar acuerdos entre ambos partidos para avanzar en iniciativas relacionadas con la salud y el costo del crédito.

A través de su plataforma Truth Social, Trump manifestó su escepticismo sobre un eventual trabajo conjunto con los legisladores demócratas.

“Va a ser muy difícil que trabaje”, señaló el presidente, quien también cuestionó el futuro político de Schumer y sostuvo que “va a fracasar”.

Las declaraciones se producen en medio de las expectativas por la nueva configuración del Congreso estadounidense, donde los demócratas se preparan para asumir mayores responsabilidades de liderazgo.

Schumer figura entre los nombres que buscan encabezar la mayoría demócrata en el Senado, junto con el legislador por Maryland Chris Van Hollen. En paralelo, Hakeem Jeffries se perfila para presidir la Cámara de Representantes a partir de 2027.

DEL LLAMADO AL DIÁLOGO A LAS CRÍTICAS

El cambio de postura de Trump contrasta con las señales de apertura que había entregado apenas un día antes, cuando destacó las oportunidades que podría ofrecer una colaboración entre la Casa Blanca y el Congreso.

En esa ocasión, el mandatario sostuvo que existía la posibilidad de “hacer algo histórico” mediante acuerdos bipartidistas, mencionando entre las iniciativas la eventual limitación de las tasas de interés aplicadas a las tarjetas de crédito.

También planteó que una cooperación con los legisladores demócratas permitiría concretar “cosas tremendas en cuanto al cuidado de la salud”.

Sin embargo, sus nuevas declaraciones redujeron las expectativas de un entendimiento político, especialmente por sus cuestionamientos a Schumer, una de las principales figuras del Partido Demócrata en la Cámara Alta.

La controversia vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad de ambas fuerzas políticas para alcanzar consensos legislativos en materias que requieren coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso.

PUBLICACIONES EN TRUTH SOCIAL

Las declaraciones del presidente fueron difundidas mediante Truth Social, plataforma que también utilizó para compartir distintos contenidos relacionados con su gestión y sus simpatizantes.

Entre las publicaciones figuraron videos elaborados con inteligencia artificial generativa, en los que Trump aparece operando maquinaria, además de un registro de una conferencia de prensa realizada el viernes.

En este último material, el mandatario destacó a Stephen Miller, recientemente nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca.

Las publicaciones se sumaron a una jornada marcada por el endurecimiento de su discurso hacia los demócratas, luego de haber manifestado previamente su disposición a explorar acuerdos legislativos con ese sector.

PURANOTICIA