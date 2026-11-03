Trump anuncia que cortará ayuda militar de US$4 mil millones a Israel a final de año

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Washington dejará de entregar 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel de cara a finales de año, antes de resaltar que es parte de un acuerdo alcanzado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de quien habría salido la iniciativa.

"Les dábamos 4.000 millones (de dólares), pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan", sostuvo en declaraciones concedidas a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en la que reconoció que este volumen de ayuda a Israel ha sido uno de los focos de las críticas contra Washington desde el estallido de la guerra en Medio Oriente.

"Es un argumento desacertado, porque uno podría preguntarse: ¿por qué les damos 4.000 millones de dólares a todos?", planteó. "Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie", explicó, antes de hacer hincapié en que Israel "ya no lo necesita", dado que "es un país muy próspero".

En este sentido, indicó en que hay "un acuerdo" con Netanyahu sobre este punto y señaló incluso que fue el primer ministro de Israel el que planteó esta posibilidad". "Fue él quien lo planteó. Dijo: 'Creo que sería apropiado que no recibamos ayuda'", manifestó.

Trump remarcó que Netanyahu "entiende que este es uno de los puntos de discordia" y reiteró que el país ha sido "un gran aliado, mucho más de fiar que la mayoría", sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre las palabras el presidente de Estados Unidos.

Ambos países mantienen en pie un memorando de entendimiento que implica 3.800 millones de dólares en ayuda militar a Israel, que expira en 2028. El propio Netanyahu afirmó en mayo que esperaba que el país dejara de depender de este apoyo en un plazo de diez años.

(Imagen: Jim Watson / AFP)

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