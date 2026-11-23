Las autoridades de Irán revelaron que varios tribunales del país han emitido órdenes para reclamar a Estados Unidos el pago de 290.000 millones de dólares como compensación por los daños causados en la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra el país asiático.

El director del centro del aparato judicial para la abogacía, Hasán Abdolianpur, señaló que hasta la fecha "se han logrado fallos por parte de tribunales iraníes para el pago de 290.000 millones de dólares en daños contra Estados Unidos". "Aplicaremos estos veredictos", sostuvo.

Así, manifestó que las autoridades iraníes "han incautado varios buques pertenecientes a Estados Unidos" para obtener parte de estas compensaciones, según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB, sin más detalles al respecto.

Abdolianpur destacó además que durante los últimos meses se han presentado demandas contra Jordania y otros países de la región para que paguen compensaciones por "permitir el uso de su territorio por parte de Estados Unidos" para lanzar ataques contra Irán en el marco de la citada ofensiva.

"Estamos abordando este asunto con seriedad y hemos presentado demandas contra los países del golfo Pérsico y Jordania en relación con la reciente guerra", mencionó, al tiempo que recalcó que algunos de estos países "desempeñaron un papel específico al colaborar con los agresores de Irán, por lo que tienen una responsabilidad internacional".

En este sentido, hizo hincapié en que estas naciones "no pueden eludir dicha responsabilidad ni cuestionar el derecho de Irán a la legítima defensa", en referencia a los ataques lanzados por las fuerzas iraníes contra instalaciones e intereses estadounidenses en los mismos como represalia por la ofensiva.

De hecho, sostuvo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "dio las gracias de forma explícita a algunos países del Golfo, y existe documentación al respecto", antes de agregar que Teherán "cuenta con pruebas de que algunos países del golfo Pérsico han atacado directamente a Irán". "Hemos presentado dichas pruebas ante los tribunales competentes", zanjó, igualmente sin más detalles.

(Imagen: Europa Press)

PURANOTICIA