Tras un voto unánime, el gigante tecnológico lo restituyó en su cargo de director ejecutivo con efecto inmediato afirmando que es la "persona adecuada para liderar Nvidia".
El Consejo de Administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo y presidente con efecto inmediato, 11 días después de su renuncia.
Tras un voto unánime, el gigante tecnológico lo restituyó en su cargo afirmando que es la "persona adecuada para liderar Nvidia" y que su regreso responde a los mejores intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.
Jensen Huang renunció a principios de este mes, tras admitir que había mantenido una relación con una mujer señalada como presunta espía china. También fue señalado por haber tenido un romance con una ejecutiva de Nvidia.
Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Huang como un "gran patriota" y añadió que el gobierno de Estados Unidos "no tiene motivos para creer" que su regreso suponga un riesgo para la seguridad nacional.
Por su parte, Huang declaró: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado".
Las acciones de Nvidia subieron cerca de 30% al inicio de la jornada bursátil tras el anuncio de la reincorporación de Huang, después de haber caído la semana pasada en medio del escándalo por la salida del fundador de la compañía.
La semana pasada Nvidia había descartado rotundamente el regreso de Huang y la directora ejecutiva interina, Colette Kress, había declarado entonces que la empresa seguía funcionando "con total normalidad".
El repentino cambio de rumbo de Nvidia provocó que su valor bursátil aumentara en un billón de dólares justo tras la apertura del Nasdaq, índice fuertemente centrado en el sector tecnológico.
No existe precedente de un incremento semejante en el valor de una empresa en un instante.
Lo sorprendente es que, la semana pasada, Nvidia había decidido claramente dejar atrás a Jensen Huang, e incluso prescindir de ciertos aspectos de su estrategia.
A los mercados no les gustó una Nvidia sin Huang.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO