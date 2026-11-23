El Consejo de Administración de Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo y presidente con efecto inmediato, 11 días después de su renuncia.

Tras un voto unánime, el gigante tecnológico lo restituyó en su cargo afirmando que es la "persona adecuada para liderar Nvidia" y que su regreso responde a los mejores intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jensen Huang renunció a principios de este mes, tras admitir que había mantenido una relación con una mujer señalada como presunta espía china. También fue señalado por haber tenido un romance con una ejecutiva de Nvidia.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Huang como un "gran patriota" y añadió que el gobierno de Estados Unidos "no tiene motivos para creer" que su regreso suponga un riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, Huang declaró: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado".

Las acciones de Nvidia subieron cerca de 30% al inicio de la jornada bursátil tras el anuncio de la reincorporación de Huang, después de haber caído la semana pasada en medio del escándalo por la salida del fundador de la compañía.