Una reconocida cantante que actuó sin el hiyab obligatorio y cuatro miembros de su banda y equipo de producción fueron azotados por las autoridades iraníes , según afirman sus abogados.

Parastoo Ahmadi , tres músicos y un productor recibieron cada uno 74 latigazos en la ciudad de Qom, según dijo a la BBC un integrante de su equipo de defensa.

La artista de 29 años llevaba un vestido sin mangas en una actuación transmitida en directo en diciembre de 2024 . Las leyes iraníes prohíben las actuaciones públicas de mujeres y les exigen que usen velo y ropa modesta.

En junio, un tribunal penal de Qom condenó a Ahmadi y a otras ocho personas por "atentar contra la moral pública" mediante la publicación de "material obsceno e indecente", cargos que ellos han negado.

Además de ser condenados a 74 latigazos, se les prohibió realizar actividades audiovisuales y salir del país durante dos años.

A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de los acusados y confirmó la sentencia , según informaron sus abogados.

Hubo una amplia condena de las sentencias por parte de otros artistas iraníes y activistas de derechos humanos, quienes advirtieron que los latigazos constituyen un castigo cruel, inhumano y degradante, y violan la prohibición internacional de la tortura .

El lunes, uno de los abogados de los acusados declaró a la BBC que Ahmadi y cuatro de sus coacusados varones habían sido azotados en la tercera sección de la Oficina de Ejecución de Sentencias Penales en Qom.

Al respecto, Bahar Ghandehari, directora de defensa de derechos del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, manifestó que "la flagelación de Parastoo Ahmadi por cantar y vestirse como ella quiere es una violación flagrante de sus derechos fundamentales y una demostración escalofriante de la determinación de las autoridades iraníes de reprimir las libertades de las mujeres y castigar violentamente a cualquiera que se atreva a desafiar sus leyes y políticas discriminatorias".

(Imagen: Youtube.com/@ParastooAhmadii)

PURANOTICIA // BBC MUNDO