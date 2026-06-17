Trump anuncia la reapertura de Ormuz tras pacto con Irán, pero advierte: “Si no se portan bien volveremos a lanzarles bombas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz se reabrirá completamente en "uno o dos días", tras el anuncio de un memorando de entendimiento alcanzado con Irán. No obstante, advirtió que Estados Unidos no dudará en volver a "disparar y a lanzar bombas" sobre Teherán si incumple los compromisos establecidos en el pacto.

"Es un gran acuerdo por muchas razones, pero la principal, con diferencia, en un 99,9%, es que nunca tendrán un arma nuclear. Y no se le puede dar a Irán un arma nuclear. Es un acuerdo muy sólido", afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones realizadas en los márgenes de la cumbre de líderes del G7, que se celebra en Évian, Francia.

Posteriormente, Trump insistió en que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad en los próximos días.

"Ya está parcialmente abierto, pero se abrirá por completo en los próximos uno o dos días", sostuvo.

El presidente estadounidense también destacó la respuesta positiva de los mercados internacionales tras el anuncio del acuerdo preliminar, cuya firma está prevista para este viernes en Suiza.

"No hay nada más inteligente que el mercado, y al mercado le encanta esto más que cualquier otra cosa que haya visto hasta ahora. Una vez más, la bolsa se ha disparado, el precio del petróleo se ha desplomado. Es increíble", señaló durante una comparecencia junto al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi.

Asimismo, Trump aseguró que la reacción económica evidencia la relevancia del pacto.

"El mercado habla más alto que las palabras", afirmó, antes de advertir que la alternativa a este entendimiento sería "una depresión mundial".

Por otra parte, el mandatario calificó como "falso" que Washington vaya a asumir compromisos de inversión en Irán, luego de que diversas filtraciones apuntaran a la creación de un fondo regional de 300.000 millones de dólares destinado a la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica.

"Eso es falso. Gente, pueden invertir si quieren. Quiero decir, ¿qué voy a hacer, decir que nadie tiene permitido invertir nunca? No, nosotros no vamos a invertir", declaró, insistiendo en que Estados Unidos no asumirá ese tipo de obligaciones ni destinará recursos económicos al país persa.

"No tenemos ningún fondo. Si lo hacen, perfecto. Pero yo diría que no lo harán hasta dentro de un tiempo, hasta que vean cómo se comportan. Es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir", agregó, al ser consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa quede en manos de los países del Golfo.

Pese al acercamiento diplomático, Trump endureció nuevamente su discurso y aseguró que Estados Unidos responderá militarmente si Irán no respeta los términos del acuerdo.

"Si no me gusta cómo se portan, si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, porque se han portado mal durante 47 años", afirmó el mandatario, en referencia a la histórica rivalidad entre Washington y Teherán.

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