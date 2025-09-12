Trump anuncia la detención de sospechoso del homicidio de Charlie Kirk: se espera a que sea condenado a muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, "con un alto grado de certeza", que las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a la persona que el miércoles asesinó de un disparo al activista ultraconservador Charlie Kirk, abatido durante un acto en una universidad de Utah.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", ha declarado Trump, en una entrevista a Fox News en la que ha aplaudido el "gran trabajo" de todas las administraciones y fuerzas implicadas. En cuanto a los detalles del arresto, se ha limitado a decir que "alguien le entregó.

El FBI había divulgado el jueves fotografías y hasta un vídeo para tratar de dar con el sospechoso, un varón aparentemente joven que huyó del lugar de los hechos tras efectuar el disparo desde un azotea. Las imágenes muestran cómo se descuelga por la fachada de un edificio antes de escabullirse en un barrio cercano.

El mandatario estadounidense ha reiterado durante la entrevista que, en caso de que sea declarado culpable --algo que ha dado por hecho--, "espera" que el asesino del activista ultraconservador sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto". Trump ya anunció la víspera que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha adelantado ya que pedirán la pena de muerte contra el tirador. Trump ha descrito a Cox, del Partido Republicano, como un "muy buen gobernador".

