Trump anuncia investigación por posible presencia de drones y misiles iraníes en Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su Gobierno está investigando una posible presencia de drones y misiles iraníes en Cuba, advirtiendo que Washington no permitirá que esa situación se concrete.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. Marco (Rubio) está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve", afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa desde el Despacho Oval sobre una eventual presencia de drones iraníes en la isla.

Posteriormente, Trump sostuvo que "podría ser" que Cuba estuviera almacenando algunos misiles iraníes. "Lo estamos investigando ahora mismo", señaló, reiterando que su administración no permitirá que eso ocurra.

Las declaraciones del mandatario se producen poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que Estados Unidos continuará utilizando "todas las herramientas a su disposición" para impulsar reformas políticas y económicas en Cuba y poner fin a lo que calificó como "décadas de represión e incompetencia económica del régimen comunista".

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó el día anterior que Cuba alberga bases rusas y chinas, asegurando que ambos países mantienen en la isla puestos de inteligencia, instalaciones de recopilación de señales y personal militar.

A las más de seis décadas de embargo económico sobre Cuba, Estados Unidos ha sumado desde comienzos de este año un bloqueo energético que, en distintas ocasiones, ha provocado la interrupción total del suministro eléctrico. De hecho, las autoridades cubanas confirmaron el viernes pasado un nuevo apagón a nivel nacional, el cuarto registrado en lo que va del año.

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