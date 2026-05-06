Trump amenaza con intervenir en México si el país "no hace su trabajo" contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir en México si las autoridades del país azteca "no hacen su trabajo" contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca, el jefe de Estado justificó su postura detallando los avances de sus operativos. "El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden", declaró.

No es la primera vez que el líder estadounidense emite declaraciones de este calibre. Ya en febrero pasado, se había planteado que los ataques estadounidenses dirigidos a desarticular organizaciones del narcotráfico tenían la posibilidad de ocurrir en "cualquier lugar", lo que incluye a todo el territorio latinoamericano.

Frente a la beligerante postura de Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum y diversas autoridades de México han reivindicado firmemente su independencia y soberanía.

Cabe recordar que, alegando la lucha contra el tráfico de drogas, Estados Unidos no ha dudado en atacar embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico desde septiembre del pasado año, un accionar que ha dejado más de un centenar de muertos.

(Imagen: Shawn Thew / EFE)

PURANOTICIA