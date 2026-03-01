Trump amenaza a Irán con represalia “nunca antes vista” tras advertencias de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país responderá con una represalia “nunca antes vista” si Irán concreta las amenazas de lanzar un ataque en respuesta a la ofensiva conjunta de Washington e Israel contra Teherán.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario aseguró que Irán planea un golpe “muy fuerte” y advirtió que, de llevarse a cabo, Estados Unidos responderá con una fuerza sin precedentes, elevando el tono de la confrontación.

El mensaje se produce tras la operación militar denominada “Furia Épica”, iniciada este sábado por orden directa de Trump, que incluyó bombardeos contra objetivos estratégicos iraníes considerados una amenaza inminente.

El propio mandatario confirmó previamente la muerte del líder supremo iraní, afirmando que no pudo evadir los sistemas de inteligencia coordinados con Israel, en una acción que Washington justifica como un intento de debilitar el aparato de seguridad del régimen.

Estados Unidos sostiene que la ofensiva busca desmantelar la capacidad militar y nuclear iraní, mientras Teherán denuncia una agresión que viola el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

En respuesta, Irán ha lanzado ataques contra bases militares estadounidenses en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, lo que incrementa el riesgo de una confrontación regional.

Las amenazas cruzadas y la escalada militar han generado preocupación internacional por las posibles consecuencias para la estabilidad global, en un escenario que podría derivar en un conflicto de mayor magnitud.

