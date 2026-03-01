Irán intensifica ofensiva contra bases de EE.UU. y objetivos en Israel

El Ejército de Irán anunció una nueva operación de bombardeos contra bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí, además de ataques contra objetivos en territorio israelí, en una escalada que incrementa la tensión en Medio Oriente.

Según el comunicado difundido por la agencia Tasnim, los cazas de la Fuerza Aérea iraní habrían atacado con éxito instalaciones estadounidenses en varias etapas, mientras el alto mando militar aseguró que las operaciones continuarán hasta lograr una respuesta decisiva.

El comandante en jefe del Ejército, Amir Hatami, afirmó que los ataques forman parte de una ofensiva sostenida y que drones de combate están actuando contra objetivos en territorios israelíes, mientras la defensa aérea protege el espacio iraní.

En Israel, el Mando del Frente Interior activó la alerta general tras detectar misiles lanzados desde Irán, que tendrían como posibles objetivos el centro del país y el valle del Jordán.

La expansión del conflicto también alcanzó a Emiratos Árabes Unidos, donde se reportaron dos heridos en Dubái tras la caída de restos de un dron interceptado, aumentando la preocupación por la seguridad regional.

Por primera vez desde el inicio del conflicto, Omán —país mediador entre Irán y Estados Unidos— confirmó ataques contra el puerto comercial de Duqm y un petrolero, hechos que dejaron trabajadores heridos y tripulación evacuada.

Ante la situación, la Embajada de Estados Unidos en Omán ordenó a su personal y ciudadanos estadounidenses resguardarse en sus hogares, reflejando la gravedad del escenario y el riesgo de una escalada mayor en la región.

