China condena ataque a Irán y propone frente internacional contra acciones unilaterales

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, calificó como “inaceptable” el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y propuso la creación de un frente conjunto internacional para enfrentar acciones unilaterales que amenacen la estabilidad global.

En una conversación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, el canciller chino sostuvo que la ofensiva se produjo en medio de un proceso diplomático activo, lo que agrava su impacto y debilita los mecanismos de resolución pacífica.

Yi criticó el asesinato de un líder soberano y la incitación a un cambio de régimen, señalando que estos hechos constituyen violaciones del derecho internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados.

El jefe de la diplomacia china advirtió que el conflicto se ha extendido al golfo Pérsico y que la situación en Medio Oriente se acerca a un peligroso abismo, con riesgo de una escalada fuera de control.

Como salida a la crisis, Beijing planteó el cese inmediato de las acciones militares y el retorno al diálogo y la negociación como vías para restablecer la estabilidad regional.

China también instó a la comunidad internacional a enviar una señal clara contra el uso unilateral de la fuerza, afirmando que ataques sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU socavan los cimientos de la paz mundial.

Por su parte, Rusia manifestó que comparte la postura de China y busca reforzar la coordinación bilateral en foros internacionales como la ONU y la Organización para la Cooperación de Shanghái, en un intento por unificar posiciones frente a la crisis.

PURANOTICIA