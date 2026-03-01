Misil iraní impacta edificio en Israel y deja ocho muertos

Al menos ocho personas murieron y 28 resultaron heridas tras el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según confirmó el servicio nacional de ambulancias Magen David Adom.

Entre los heridos se encuentran al menos dos en estado grave, de acuerdo con información entregada por el servicio de emergencias israelí a medios locales.

El misil impactó de lleno un edificio residencial, provocando su derrumbe total y dejando a decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

Equipos de rescate y ambulancias se desplegaron en el lugar para atender a las víctimas y buscar sobrevivientes, en una operación que continúa mientras se evalúan los daños.

Los dos últimos fallecidos fueron encontrados durante las labores de remoción de escombros, lo que refleja la magnitud del impacto y la complejidad de las tareas de rescate.

El ataque se produce en medio de la escalada militar en Medio Oriente, elevando la preocupación internacional por las consecuencias humanitarias del conflicto.

La comunidad internacional observa con alarma el aumento de víctimas civiles, mientras continúan los enfrentamientos y crece el riesgo de una escalada regional de mayor alcance.

