Trump afirma que "no está contento" con la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán

Irán tiene un nuevo líder supremo: Mojtaba Jamenei . La Asamblea de Expertos del país islámico, la máxima cúpula de decisión, eligió al segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei como nuevo líder supremo del país , informaron los medios estatales.

El clérigo de 56 años estaba entre los nombres de los posibles sucesores desde el día en que el ayatolá Jamenei, de 86 años, murió en un ataque de la ofensiva de EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

"A pesar de las graves condiciones de guerra y las amenazas directas de los enemigos contra esta institución popular, y a pesar del bombardeo de las oficinas de la Secretaría de la Asamblea de Expertos, que provocó la muerte de varios miembros del personal y del equipo de seguridad, no se detuvo ni un momento el proceso de selección y presentación de los líderes del sistema islámico ", dijo un presentador de la televisión estatal en las primeras horas del lunes, tiempo de Teherán.

A continuación, el presentador gritó: "Allahu Akbar, Allahu Akbar (Alá es el más grande), Jamenei es el líder".

Desde la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería participar en la selección del nuevo líder supremo iraní.

Si bien señaló que estaría dispuesto a aceptar a alguien vinculado al antiguo liderazgo, dejó en claro su oposición a que esa persona fuera Mojtaba Jamenei.

"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí", declaró a principios de esta semana.

El mandatario declaró a The New York Post que el nombramiento de Mojtaba, de 56 años, para reemplazar a su padre, Ali Khamenei, al frente de la teocracia iraní, no cuenta con su aprobación.

"No te lo voy a decir. No estoy contento con él”, declaró sin precisar si mantendrá la postura previa de considerar represalias directas en caso de un cambio en la cúpula iraní sin la intervención de Washington.

En relación con la sucesión, Trump reiteró que Estados Unidos debía aprobar cualquier nombramiento en el cargo supremo iraní y subrayó que la Casa Blanca considera que la transición debe responder a los intereses de seguridad regional.

(Imagen: Casa Blanca vía X /Anadolu via Getty Images)

PURANOTICIA