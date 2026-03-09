Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia y qué Congreso se encontrará el próximo mandatario

Cepeda, de 63 años, representa la continuidad del proyecto petrista.

Además de su larga carrera como senador, es conocido por su rol en las negociaciones de paz con las Farc, su defensa de derechos humanos y su implicación como víctima y testigo en el juicio al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

Cepeda defiende la vía del diálogo para acabar con el conflicto armado , además de medidas como el aumento del salario mínimo, la reducción de primas y beneficios de congresistas y un reparto de tierras en uno de los países más desiguales en la tenencia de propiedades del mundo.

Su padre, el miembro del Partido Comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 por agentes del Estado cómplices con paramilitares.

Con su movimiento Defensores de la Patria, el abogado y empresario De la Espriella (47 años) irrumpió en la política con un discurso derechista de línea dura .

Ha sido frecuentemente cuestionado por haber sido abogado de Álex Saab , el controvertido empresario colombiano acusado por EE.UU. de ser uno de los testaferros del expresidente venezolano Nicolás Maduro en un entramado de corrupción.

En una entrevista al diario El Tiempo, el candidato dijo que hacía seis años que había dejado de trabajar con Saab y que su relación profesional se había originado antes de que se conocieran los señalamientos al empresario .

De la Espriella centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción y es un defensor de la libre empresa, Dios y la familia como núcleo central de la sociedad.

En su campaña ha insistido en que Colombia vive un momento existencial y ha acusado al gobierno de Petro de querer perpetuarse en el poder.

Admirador declarado de líderes conservadores como Nayib Bukele en El Salvador, Donald Trump en EE.UU. y Georgia Meloni en Italia, dice que su movimiento no se trata de ideologías o espectros políticos, sino de "extrema coherencia".

En las últimas encuestas, Cepeda obtuvo entre un 30 y un 37% de intención de voto, lejos todavía del 51% necesario para ganar en primera vuelta.

De la Espriella, por su parte, ha oscilado entre un 16,7% y un 31,9% en diferentes mediciones.

Las encuestas han situado al resto de candidatos en un segundo plano, aunque las consultas interpartidistas de este domingo dejan a una clara ganadora que se sumará con fuerza a la recta final.

LA REFORZADA Y OTROS CONTENDIENTES

Su nombre es Paloma Valencia, candidata del partido conservador Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe.

De 48 años, esta senadora y abogada consiguió el mayor respaldo de todas las consultas con más de 3,2 millones de votos.

En la llamada Gran Consulta por Colombia, Valencia se impuso a figuras como el economista Juan Daniel Oviedo; el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón; la periodista Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, el candidato asesinado en 1989 en un magnicidio atribuido al Cartel de Medellín en colusión con agentes del Estado.

"Valencia queda en primera línea de salida para disputarle el tiquete a segunda vuelta a De la Espriella. Ha sido una jugada maestra del uribismo, que se ha movido un poco al centro", opina Carlos Cortés, abogado de la Universidad de Los Andes con una maestría en medios y gobernanza de comunicación de la London School of Economics.

La candidatura del CD ha sido una de las más disputadas y mediáticas en los últimos meses, especialmente tras el magnicidio del entonces precandidato uribista Miguel Uribe Turbay en 2025.