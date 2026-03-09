Irán atacó cinco bases estratégicas de EE.UU. en Medio Oriente y dos instalaciones militares en Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este lunes ataques contra "cinco bases estratégicas" de Estados Unidos en Medio Oriente y dos instalaciones militares en Israel, en homenaje al nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país persa.

Así, afirmó que sus fuerzas lanzaron misiles contra cinco bases estadounidenses, entre ellas la de la Quinta Flota, situada en Bahréin, así como contra dos bases militares de Israel en Tel Aviv y Haifa, sin pronunciarse sobre posibles bajas, según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

La Guardia Revolucionaria iraní destacó que esta nueva oleada de ataques tuvo por nombre oficial "Labaik Ya Jamenei", una expresión usada tradicionalmente como muestra de lealtad o juramento de fidelidad a una persona, en este caso al nuevo líder supremo de Irán.

Por último, subrayó que "gracias a la firmeza y liderazgo de esta gran nación, el campo de batalla es la vanguardia de los golpes al enemigo. Los ataques contra el enemigo no se detendrán ni un instante", manifestó, al tiempo que prometió trabajar para "hacer que el enemigo lamente" su ofensiva.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta deja hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que respondió lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Medio Oriente.

(Imagen: Infobae)

