Mojtaba Jamenei asume como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jameni, dirigirá a la República Islámica de Irán tras años de relativo anonimato y en un momento crítico en el que Estados Unidos e Israel están bombardeando el país en una campaña que tiene como objetivo declarado forzar un cambio de gobierno en la nación persa.

El nuevo líder supremo iraní no ha concurrido nunca a unas elecciones, pero lleva décadas ejerciendo discretamente su influencia en el círculo más cercano a su padre y mantiene estrechas relaciones con la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

Dentro del clero estamentado iraní, Mojtaba Jamenei es un hoyatoleslam, un religioso de nivel medio, y no un ayatolá. Pero tampoco su padre era ayatolá cuando se convirtió en líder del país, en 1989 y la ley fue modificada para permitir su nombramiento.

Su nombre ha surgido recurrentemente en los últimos años cuando se especulaba con el posible sucesor de Alí Jamenei, quien sí ejerció como presidente de Irán durante ocho años a las órdenes del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, antes de asumir el cargo máximo y conservarlo durante 36 años.

El propio Mojtaba Jamenei no ha hablado jamás en público sobre la posibilidad de suceder a su padre y podría despertar recelos porque supone instaurar una dinastía que recuerda a la monarquía de los Pahlaví derrocada en la Revolución Islámica de 1979. De hecho ha mantenido casi siempre un perfil bajo, sin dar discursos públicos, sermones los viernes o discursos políticos y muchos iraníes ni siquiera han escuchado su voz.

Los analistas apuntan a que el nombramiento de Mojtaba Jamenei supone un portazo a cualquier aperturismo y por tanto a la posibilidad de una salida negociada con Estados Unidos, al menos a corto plazo.

Desde joven Mojtaba Jamenei comenzó a relacionarse con la Guardia Revolucionaria, cuando sirvió en el Batallón Habib de esta rama militar y participó en la guerra contra Irak de la década de 1980. Varios compañeros de Mojtaba Jamenei han alcanzado altos cargos en el aparato de seguridad e inteligencia.

El propio Mojtaba Jamenei está en las listas de sanciones de Estados Unidos y sus aliados y tiene miles de millones de dólares y propiedades de lujo en varios países, según medios occidentales, siempre a través de testaferros.

