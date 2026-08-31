Trump afirma que “Irán es oficialmente una nación fallida” y difunde video generado con IA sobre la isla de Jarg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que "Irán es oficialmente una nación fallida" y reclamó que sus líderes sean juzgados por "crímenes contra la humanidad", horas después de que se registrara un nuevo intercambio de ataques entre ambos países.

En un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario cuestionó duramente la situación militar, económica y política de Irán y sostuvo que el país se encuentra en una situación de colapso.

"Irán es oficialmente una nación fallida. Está muerto. No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, no tienen divisa, no pagan a sus soldados o policías, su inflación es del 300% y su cúpula está totalmente desmantelado y es incapaz de representar adecuadamente al país", ha manifestado.

"Lo único que tienen son noticias falsas sobre, una voluntad de matar a sus manifestantes y un buen repertorio de estupideces", ha espetado, antes de indicar que las fuerzas de seguridad mataron "a más de 100.000 personas". "Deben ser juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad (sic)", ha zanjado.

VIDEO GENERADO POR IA

En paralelo, Trump publicó este lunes un video generado mediante Inteligencia Artificial que muestra la isla iraní de Jarg "siendo volada en pedazos", horas después de que Estados Unidos efectuara nuevos bombardeos contra la isla de Larak.

"La isla de Jarg está siendo volada en pedazos", ha manifestado en un breve mensaje en redes sociales, acompañado de un video en el que se observan ataques con misiles contra distintos puntos de la isla.

Jarg constituye uno de los principales centros de exportación de petróleo de Irán, por lo que su importancia estratégica ha aumentado en medio del conflicto, iniciado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El mensaje de Trump provocó una respuesta desde Irán. El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard, se burló de la publicación del mandatario estadounidense y aseguró que el mensaje resulta "cómico".

"Los colegas de la industria petrolera y las fuerzas operativas no han permitido que las actividades petroleras se hayan detenido ni un momento", ha sostenido.

"En estos momentos, numerosos contratistas están llevando a cabo operaciones de reconstrucción y renovación de embalses, y la reconstrucción de muelles y embalses, así como los proyectos previamente definidos, continúa sin interrupción", ha asegurado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias FARS.

AMENAZA CON TOMAR CONTROL DE LA ISLA

Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con tomar el control de la isla de Jarg o someterla a intensos bombardeos, provocando duras advertencias por parte de Irán sobre las consecuencias que tendría una eventual ofensiva.

Durante los últimos días, Washington ha priorizado su campaña de presión económica sobre la ofensiva militar, aunque en las últimas horas volvió a ejecutar ataques contra la isla de Larak.

Según los antecedentes entregados, los nuevos ataques estadounidenses contra Larak dejaron dos personas muertas, en un contexto marcado por la escalada de las hostilidades y el intercambio de amenazas entre Washington y Teherán.

PURANOTICIA