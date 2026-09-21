Tres medios de comunicación demandan al Gobierno de Trump tras el bloqueo a sus periodistas en la Casa Blanca

Las cadenas de televisión CNN y MS NOW, junto con el diario estadounidense Politico, anunciaron este lunes la presentación de una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, luego de que periodistas de los tres medios fueran impedidos de acceder a la Casa Blanca.

Los medios sostienen que la medida vulnera sus derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y cuestionan que sus credenciales de prensa hayan sido revocadas en respuesta a su cobertura periodística. La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Washington D.C.

"Esta mañana hemos notificado al Gobierno de estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", han indicado los tres medios en un comunicado conjunto.

En el mismo documento, los medios cuestionaron que la Casa Blanca revocara las credenciales de sus periodistas sin previo aviso ni un procedimiento formal, atribuyendo la decisión al desacuerdo de la Administración con la forma en que estos profesionales realizan su cobertura.

En este sentido, han lamentado que la Casa Blanca "revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar". "Si no hacemos nada, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho de la población a un periodismo independiente y libre de la interferencia del Gobierno", han asegurado.

RESPUESTA DE TRUMP

Por su parte, Donald Trump defendió la decisión de restringir el acceso de los tres medios y negó que sus acciones constituyan un ataque contra la libertad de prensa.

El mandatario ha sostenido que su decisión responde a lo que considera cobertura falsa por parte de determinados medios de comunicación.

"Esta es una práctica corrupta, tiene una clara intención, es perversa, está totalmente fuera de control y se realiza de forma completamente controlada. ¡Es una amenaza a la seguridad nacional y debe ser detenida ahora!", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Los periodistas afectados comenzaron a enfrentar las restricciones durante el fin de semana. En el caso de CNN, la periodista Betsy Klein no pudo ingresar el sábado a la Casa Blanca y su credencial fue desactivada. Una situación similar afectó a la periodista de MS NOW Akayla Gardner y a un camarógrafo, quienes tampoco pudieron acceder al recinto. Gardner posteriormente realizó su cobertura desde el exterior.

Desde Politico, su redactor jefe, Jonathan Greenberger, denunció que la periodista Cheyenne Haslett intentó ingresar a la Casa Blanca para cumplir con sus labores como corresponsal, pero se le negó la entrada y se le confiscó su acreditación.

OTROS MEDIOS

El conflicto entre la Administración Trump y distintos medios de comunicación se suma a otros episodios ocurridos durante el actual mandato.

Trump ha señalado en sus redes sociales que la decisión de vetar a estos medios está relacionada con la "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo el pasado viernes.

Previamente, la Casa Blanca había impedido el acceso de The Associated Press (AP) al Despacho Oval, al Air Force One y a otros espacios presidenciales, después de que la agencia se negara a utilizar la denominación "golfo de América" para referirse al golfo de México. AP recurrió a la justicia al amparo de la Primera Enmienda y un juez federal ordenó a la Casa Blanca retirar el veto. La Administración Trump apeló esa decisión.

Asimismo, en 2025 un periodista de The Wall Street Journal fue vetado del Air Force One después de las críticas de Trump por informaciones publicadas por el periódico relacionadas con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein.

La nueva disputa judicial entre CNN, MS NOW, Politico y la Administración Trump abre ahora un nuevo frente sobre el acceso de los medios a la Casa Blanca y los límites que puede establecer el Gobierno respecto de la cobertura periodística. La resolución del caso podría determinar si las restricciones aplicadas a estos medios son compatibles con las garantías constitucionales invocadas en la demanda.

PURANOTICIA