Trump exige el fin de la guerra en Ucrania y advierte por el daño a la industria del diésel: "El mundo entero sufre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar este lunes a poner fin a la guerra en Ucrania, calificándola de “absurda” y “sin fin”. El mandatario también advirtió sobre las consecuencias que el conflicto está teniendo en la industria del diésel y sostuvo que “el mundo entero sufre” debido a la prolongación de las hostilidades.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Trump aseguró que Rusia ha perdido el control de su industria del diésel como consecuencia de la guerra y apuntó a los daños registrados en sus instalaciones de refinación.

"Rusia, desafortunadamente, ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra en Ucrania. Un gran número de refinerías de diésel han sido destruidas y están, al menos temporalmente, fuera de servicio", ha afirmado Trump en su mensaje.

En este contexto, el presidente estadounidense insistió en que el conflicto debe terminar y vinculó su prolongación con el impacto humano de la guerra.

"En este sentido, ha incidido en que la guerra "debe llegar a su fin". "El mundo entero sufre mientras 25.000 personas, la mayoría de ellos militares, mueren cada mes. ¡Qué pena!", ha aclarado.

Las declaraciones se producen mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa y en medio de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington para avanzar hacia un eventual acuerdo de paz.

A finales de agosto, el presidente estadounidense ya había instado a Ucrania a “aprovechar el momento” y trabajar para poner fin al conflicto, con el objetivo de alcanzar una “paz duradera y sólida”.

Los nuevos dichos de Trump también llegan en un contexto de preocupación por el suministro mundial de diésel. Este lunes, medios internacionales reportaron que los ataques contra instalaciones energéticas rusas han contribuido a reducir la capacidad de refinación, mientras los mercados internacionales enfrentan una oferta más ajustada.

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