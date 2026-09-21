Delcy Rodríguez llega a Nueva York para la Asamblea de la ONU y se perfila un inédito encuentro con Donald Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este lunes a Nueva York para participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrollará a lo largo de esta semana. La mandataria espera “llevar la voz de Venezuela” al encuentro internacional.

“Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios”, ha destacado Rodríguez en un comunicado difundido tras aterrizar.

En esa misma línea, la presidenta encargada señaló que la agenda de trabajo prevista para estos días “se basa en el respeto, la cooperación y el entendimiento”. Asimismo, reafirmó la postura de su país en favor del diálogo y la paz.

“Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”, ha zanjado.

En el marco de su visita, está previsto que Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General.

De concretarse, la reunión sería el primer encuentro entre líderes de ambos países desde 2015, cuando se reunieron los entonces presidentes de Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro y Barack Obama, respectivamente.

La visita de Rodríguez se produce en un contexto marcado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, concretado el pasado mes de marzo, tras siete años de ruptura.

Este acercamiento tuvo lugar meses después de que el Ejército estadounidense lanzara una operación militar contra el país caribeño, que derivó en la captura y encarcelamiento de Nicolás Maduro.

El exmandatario venezolano permanece actualmente en una prisión de Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

(Imagen de ''X'' @delcyrodriguezv)

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