Trump afirma que el "animal" que atacó a dos miembros de la Guardia Nacional "pagará un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos dijo en una publicación en Truth Social que ambos habían resultado "gravemente heridos" y que habían sido ingresados en dos hospitales diferentes.
Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington D.C., cerca de la Casa Blanca, por un atacante que fue neutralizado.
El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que ambos habían resultado "gravemente heridos" y que habían sido ingresados en dos hospitales diferentes.
Trump también dijo que el "animal" que atacó a los guardias "pagará un precio muy alto".
Según el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, el ataque ocurrió alrededor de las 15:15 local (20:15 GMT) fueron atacados y se encuentran en "condición crítica".
Indicó que el incidente será investigado a nivel federal y prometió llevar ante la justicia a cualquier involucrado en el ataque y que no escatimarán recursos para mantener la seguridad de la capital de EE.UU.
Un funcionario de la policía metropolitana explicó que hubo un intercambio de disparos antes de que otros miembros de la Guardia Nacional lograran someter al sospechoso.
En un primer momento, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo que los dos guardias originarios de ese estado habían fallecido, pero en un mensaje posterior señaló que había recibido informaciones contradictorias sobre el estado de salud de las víctimas.
3 personas -entre las que estaría el atacante- fueron transportadas a hospitales, según informaron las autoridades de emergencias de Washington D.C. a la BBC.
El incidente ocurrió a unas cuadras de la Casa Blanca, en una zona muy transitada de la capital estadounidense. El presidente Trump no se encuentra este miércoles en la ciudad.
La alcaldesa de Washington D.C. afirmó que el ataque fue "dirigido", pero se desconoce el motivo.
La Guardia Nacional fue desplegada en la ciudad en agosto como parte de lo que el presidente Trump calificó como una campaña contra la delincuencia y la presencia masiva de personas sin hogar.
Merry Criz Luayon, una turista de Carolina del Norte que se encontraba muy cerca del lugar donde se produjo el tiroteo, dijo que estaba tomando fotos con unos amigos cuando oyó los disparos.
"En el momento en que llegamos, oímos los disparos", dijo Luayon a la BBC. "Estaban demasiado cerca de nosotros... Da un poco de miedo, pero estamos bien porque tengo a mi marido conmigo y a mis otros amigos", dijo.
Otro testigo dijo que oyó dos disparos, seguidos de otros tres. La gente empezó a correr, presa del pánico. Algunos intentaron refugiarse en una licorería cercana.
Los 50 estados de EE.UU., así como Washington D. C. y los territorios de Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, tienen su propio contingente de elementos de la Guardia Nacional.
Algunas unidades se especializan en la lucha contra incendios forestales o en la seguridad de la frontera estadounidense, o también pueden desplegarse en el extranjero.
Los miembros de la Guardia dependen en última instancia del Departamento de Defensa de EE.UU. y, en determinadas circunstancias, pueden ser federalizados, es decir, puestos bajo el control del presidente.
Sin embargo, las solicitudes de apoyo suelen iniciarse a nivel estatal.
Las tropas de la Guardia Nacional tienen poderes limitados. No tienen la función de la policía ni realizan detenciones.
El presidente Trump ordenó su despliegue en la capital de EE.UU. luego de que consideró que había altos índices de criminalidad y problemas con la presencia de personas sin hogar en parques y sitios públicos, una medida que fue ampliamente criticada por el gobierno local.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que, tras el ataque de este jueves, el presidente Trump le pidió enviar 500 miembros de la Guardia Nacional más a la capital.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO