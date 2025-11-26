Trump afirma que el "animal" que atacó a dos miembros de la Guardia Nacional "pagará un precio muy alto"

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles en Washington D.C., cerca de la Casa Blanca, por un atacante que fue neutralizado.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que ambos habían resultado "gravemente heridos" y que habían sido ingresados en dos hospitales diferentes.

Trump también dijo que el "animal" que atacó a los guardias "pagará un precio muy alto".

Según el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, el ataque ocurrió alrededor de las 15:15 local (20:15 GMT) fueron atacados y se encuentran en "condición crítica".

Indicó que el incidente será investigado a nivel federal y prometió llevar ante la justicia a cualquier involucrado en el ataque y que no escatimarán recursos para mantener la seguridad de la capital de EE.UU.

Un funcionario de la policía metropolitana explicó que hubo un intercambio de disparos antes de que otros miembros de la Guardia Nacional lograran someter al sospechoso.

En un primer momento, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo que los dos guardias originarios de ese estado habían fallecido, pero en un mensaje posterior señaló que había recibido informaciones contradictorias sobre el estado de salud de las víctimas. LEER TAMBIÉN: Dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos en un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca en Washington