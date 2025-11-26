Dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos en un tiroteo en cercanías de la Casa Blanca en Washington

Dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos en un tiroteo que se produjo este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que dos guardias nacionales recibieron disparos "hace unos momentos" en Washington DC.

Asimismo, añadió que su departamento está trabajando con la Policía local para recopilar más información al respecto, según informó a través de su perfil en la red social X.

Por su parte, la Policía de Washington DC, que señaló que el incidente tuvo lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, indicó que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.

(Imagen: CNN)

PURANOTICIA