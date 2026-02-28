Trump afirma que bombardeos buscan “la libertad del pueblo iraní”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán tiene como objetivo final “la libertad del pueblo iraní”, en medio de la escalada bélica tras los bombardeos contra centros de poder del régimen.

El mandatario afirmó que busca un Irán que no represente amenazas para los estadounidenses, señalando que la operación pretende garantizar seguridad y estabilidad en la región.

Según Trump, la campaña militar apunta a desmantelar las estructuras clave del poder iraní, incluyendo el estamento clerical, la Guardia Revolucionaria y el programa nuclear del país.

En su mensaje, el presidente estadounidense llamó directamente a la población a levantarse contra las autoridades religiosas y tomar el control de su futuro político.

Asimismo, ofreció amnistía a militares y policías iraníes que depongan las armas, advirtiendo que quienes continúen combatiendo podrían enfrentar consecuencias fatales.

La ofensiva, denominada Operación Furia Épica, es presentada por Washington como una oportunidad histórica para un cambio de régimen, aunque genera preocupación internacional por el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

