Irán lanza sexta oleada de misiles contra Israel y suenan alarmas en Jerusalén y Tel Aviv

El Ejército israelí informó este sábado de una sexta oleada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, lo que activó nuevamente las alarmas en el centro del país, incluyendo Jerusalén y Tel Aviv.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, los sistemas defensivos se encuentran operativos para interceptar la amenaza, mientras en los cielos se escucharon explosiones asociadas a las intercepciones.

Durante la jornada, el Ejército ha reportado seis andanadas de misiles, iniciadas a las 10:09 hora local, seguidas por nuevos lanzamientos a lo largo del día, evidenciando una escalada sostenida del conflicto.

La ofensiva iraní se produce tras los ataques iniciales de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán, donde se reportaron explosiones en Teherán, Tabriz e Isfahán, marcando un punto crítico en la crisis regional.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria iraní, además de Israel, bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos también fueron blanco de misiles y drones en respuesta a los bombardeos.

Hasta ahora, los servicios de emergencia israelíes han informado un herido leve tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Haifa, mientras la censura militar limita la difusión de detalles sobre los lugares afectados.

