Reforma laboral avanza en Argentina: Senado da luz verde al proyecto oficialista

El Senado de Argentina aprobó y despachó a ley la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, tras obtener 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, consolidando uno de los proyectos más controversiales de su gobierno.

La normativa ya había sido ratificada por la Cámara de Diputados, aunque el Senado confirmó la eliminación de la reducción salarial durante licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados por sectores políticos y sindicales.

El presidente Milei celebró el resultado calificándolo como un avance histórico hacia la “modernización laboral”, asegurando que la reforma permitirá generar empleo formal y mayor previsibilidad para empresas y trabajadores.

Entre los cambios más relevantes, la ley establece reducciones en las indemnizaciones por despido, habilita el fraccionamiento de vacaciones y crea un banco de horas como alternativa al pago de horas extra.

Además, se permite ampliar la jornada laboral diaria hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre turnos, y se priorizan acuerdos laborales a nivel de empresa por sobre los sectoriales.

La oposición, encabezada por sectores del peronismo, advirtió que la reforma precariza el trabajo, limita el derecho a huelga y debilita la justicia laboral, mientras el oficialismo insiste en que la norma busca reducir la informalidad y dinamizar la economía.

