Cúpula de Hierro, Honda de David y Flechas: la defensa que blinda el cielo de Israel

El sistema de defensa antimisiles de Israel es considerado uno de los más sofisticados del mundo y se estructura en tres capas de protección diseñadas para interceptar amenazas de distinto alcance, desde cohetes artesanales hasta misiles balísticos de largo alcance.

Este escudo aéreo demostró su eficacia en ataques recientes, cuando logró interceptar un 86% de los 550 misiles y un 99% de los 1.000 drones lanzados contra su territorio, cifras que reflejan su capacidad para enfrentar ofensivas masivas y proteger a la población civil.

La primera capa corresponde a la Cúpula de Hierro, desarrollada para neutralizar cohetes, morteros y proyectiles de corto y medio alcance —entre 5 y 70 kilómetros— mediante interceptores que detonan las amenazas en el aire antes de que impacten en zonas pobladas.

Este sistema destaca por su rapidez de detección y respuesta, evaluando el tiempo de vuelo del proyectil para determinar si representa peligro real, lo que permite optimizar el uso de interceptores cuyo costo ronda los 150.000 dólares por unidad.

En el nivel intermedio opera la Honda de David, diseñada para enfrentar amenazas más complejas mediante interceptores de alta velocidad capaces de realizar maniobras rápidas, cubriendo el vacío existente entre la Cúpula de Hierro y los sistemas de largo alcance.

La capa superior está compuesta por el sistema Flechas (Arrow I, II y III), desarrollado por Israel Aerospace Industries para interceptar misiles balísticos que viajan fuera de la atmósfera, incluso a miles de kilómetros, con un costo aproximado de 3 millones de dólares por interceptor.

Actualmente, se trabaja en el desarrollo del Arrow IV, una nueva generación destinada a mejorar la capacidad de interceptación tanto a gran altitud como en niveles intermedios, fortaleciendo la defensa frente a amenazas emergentes.

Además, Israel avanza en el sistema Iron Beam, un láser de alta potencia que busca sustituir parte de los interceptores tradicionales, reduciendo costos operativos y consolidando un escudo defensivo que combina innovación tecnológica y preparación estratégica a largo plazo.

