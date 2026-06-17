Trump advierte que volverá a bombardear Irán si no renuncia a las armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que ordenará bombardear Irán en caso de que no se llegue a un acuerdo con sus autoridades dentro del plazo de 60 días estipulado para ello, a partir de la firma del memorando de entendimiento el viernes.

"Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", señaló en una rueda de prensa desde la localidad francesa de Évian, donde esta semana tiene lugar una cumbre de dirigentes del G7.

El mandatario reiteró que el Gobierno de Irán accedió a renunciar a la posesión y desarrollo de armas nucleares, lo cual "se ve muy claramente en el acuerdo" alcanzado hace días.

"Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", insistió, tras elogiarse a sí mismo por ser el presidente "más duro" con el país asiático de toda la historia.

Las autoridades iraníes "trabajarán estrechamente con nosotros para eliminar el llamado material enriquecido que se encuentra en las profundidades de la tierra", señaló el estadounidense, quien amenazó de nuevo con atacar "con misiles Patriot" contra Irán "si intentan acceder" al uranio.

Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza un acto para la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.

En este sentido se manifestó el presidente Trump, reconociendo discrepancias con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en cuanto a su ofensiva sobre territorio libanés. "Tenemos una pequeña disputa sobre Líbano. Le dije a 'Bibi': 'Puedes ser un poco más delicado. No tienes que derribar un edificio cada vez que alguien de Hezbolá entra en él", declaró.

"Bibi Netanyahu es un buen hombre, pero a veces se deja llevar un poco por la emoción", señaló el mandatario estadounidense, para acto seguido asegurar que se trata de una "colaboración increíble" la que ambos mantienen.

(Imagen: Europa Press)

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