Trump advierte que EE.UU. actuará en Groenlandia ante avance de Rusia y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración hará “algo” con Groenlandia, ya sea “por las buenas o por las malas”, en medio de crecientes presiones para que Washington tome control del territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, alegando motivos de seguridad nacional.

Durante una reunión con ejecutivos del sector petrolero en la Casa Blanca, Trump sostuvo que si Estados Unidos no actúa, “Rusia o China se apoderarán de Groenlandia”, algo que calificó como inaceptable para los intereses estratégicos estadounidenses. En ese contexto, señaló que prefiere alcanzar un acuerdo diplomático, pero no descartó el uso de otras medidas.

El mandatario también cuestionó la soberanía danesa sobre la isla, afirmando que Estados Unidos puede defender mejor un territorio cuando lo posee directamente, y no mediante acuerdos de arriendo o cooperación. “Cuando la poseemos, la defendemos”, afirmó, reforzando su postura expansionista sobre el enclave ártico.

Las declaraciones generaron una rápida y contundente reacción desde Groenlandia. Los líderes de todos los partidos políticos, incluido el primer ministro Jens Frederik Nielsen, emitieron un comunicado conjunto rechazando lo que calificaron como un “desprecio” por parte de Estados Unidos hacia su país y su población.

En el texto, las autoridades enfatizaron que Groenlandia no quiere ser estadounidense ni danesa, reafirmando su derecho a la autodeterminación y al respeto del Derecho Internacional. Asimismo, exigieron que cualquier discusión sobre el futuro del territorio se realice mediante diálogo diplomático, sin presiones ni interferencias externas.

