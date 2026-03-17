Cómo la negativa de los países europeos a ayudar a EE.UU. muestra que no hay una solución rápida para el conflicto en Medio Oriente

En su rueda de prensa del lunes, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que se estaban llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos, Europa y aliados del Golfo para elaborar un "plan viable", pero "aún no estamos en la etapa de las decisiones" .

El primer ministro británico también se refirió a los sistemas autónomos de detección de minas que, según dijo, ya se encontraban en la región.

El HMS Middleton, un buque británico de contramedidas contra minas (MCMV por sus siglas en inglés), está de regreso en el puerto inglés de Portsmouth para un mantenimiento mayor. Esta es la primera vez en décadas que ningún buque británico de desminado se encuentra en la región .

En su lugar, se espera que la Marina Real ofrezca drones marinos desarrollados recientemente, diseñados para detectar y neutralizar minas sin poner en riesgo a las tripulaciones.

Pero uno de los problemas con los que lidia Trump es que el desminado, que alguna vez fue una función esencial de casi todas las armadas, dejó de ser una prioridad hace mucho tiempo .

Tom Sharpe, excomandante de la Marina Real, afirmó que las últimas tecnologías británicas aún no fueron probadas en combate.

"Probablemente descubriremos en las próximas semanas si funcionan o no ", declaró a la BBC.

El general Carter afirmó que la última vez que las naciones occidentales llevaron a cabo una operación importante de desminado en el mar fue en 1991, después de que Irak minara las aguas frente a Kuwait para impedir un desembarco anfibio en la primera Guerra del Golfo.

"Nos llevó cincuenta y un días quitar las minas" , declaró a la BBC.

" Ninguna armada ha invertido en esto a la escala que debería, y menos aún la estadounidense ".

Los buques de desminado especializados de la clase Avenger de la armada estadounidense, construidos con cascos de madera para evitar la activación de minas navales magnéticas, están siendo retirados de servicio y reemplazados por buques de combate de la clase Independence, que también utilizan diversos sistemas no tripulados.

Pero no se trata solo de desminado. La Guardia Revolucionaria iraní también es capaz de utilizar lanchas rápidas armadas, drones navales "suicidas" y misiles terrestres para interrumpir el tráfico marítimo.

Imágenes recientes, publicadas por la agencia de noticias iraní Fars, parecen mostrar un gran número de embarcaciones y drones almacenados en túneles subterráneos, lo que sugiere que Teherán lleva tiempo preparándose para este momento.

UN CONFLICTO QUE SE AGUDIZA

Trump ha insinuado que mantener abierto el estrecho de Ormuz -algo que describió como una "tarea muy pequeña"- podría implicar ataques contra la costa iraní.

Y agregó que estaba buscando "gente que vaya hasta allí a dejar fuera de combate a algunos delincuentes que andan por la costa".

Estados Unidos ya ha atacado buques minadores atracados en puertos iraníes, pero es difícil imaginar que muchos de los aliados de Washington estén dispuestos a hacer lo mismo, especialmente si esto implica el despliegue de tropas terrestres.

En un entorno tan plagado de posibles peligros, no sorprende que los países duden en involucrarse, prefiriendo, como ha hecho el gobierno británico, abogar por la desescalada como la vía más segura para desbloquear el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, con funcionarios estadounidenses e israelíes hablando de una campaña que podría durar varias semanas más, desescalar no parece una posibilidad inmediata.

Mientras tanto, ¿podría persuadirse a los aliados para que envíen naves de escolta para buques petroleros?

"Alemania no participará con sus fuerzas armadas en la seguridad del estrecho de Ormuz", declaró Pistorius el lunes.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó posteriormente que existía un "claro deseo" de extender las operaciones navales europeas en Medio Oriente. Pero agregó que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE se negaron a extender la misión naval existente en el mar Rojo. "Esta no es la guerra de Europa", añadió.