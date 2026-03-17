En qué consiste el polémico acuerdo que permite a EE.UU. desplegar a sus militares en Paraguay

La firma de este acuerdo se inscribe en la larga historia de estrechos vínculos entre Paraguay y Estados Unidos. Es por eso que, para los especialistas consultados, más que un cambio de dirección es una profundización en las relaciones de los dos países.

"Desde el segundo mandato de Trump, Paraguay ha experimentado niveles de cooperación bilateral con EE.UU. sin precedentes ", explica Gregory Ross, de la consultora McLarty Associates, con sede en Washington.

Los acuerdos SOFA son convenios que determinan el marco legal que rige para los empleados del Departamento de Defensa, los miembros de las Fuerzas Armadas y las empresas de EE.UU. vinculadas a actividades militares cuando operan en un país extranjero.

Además de Paraguay, EE.UU. tiene este tipo de acuerdos con Ecuador, El Salvador, Panamá, Trinidad y Tobago, Honduras, Belice y Guatemala .

Si bien EE.UU. cuenta con muchos otros convenios de seguridad en la región, que incluyen algunas protecciones de estatus similares, esta corta lista de países son los que alcanzan el nivel del "estándar de oro" .

"Si bien Washington ha ejercido desde hace mucho tiempo una influencia significativa en la política interna y exterior de Paraguay, esta estrecha cooperación se ha vuelto particularmente visible durante el último año, bajo las administraciones de Peña y Trump", añade Ross.

Según Ross, los beneficios para Washington se basan en que amplía la cooperación con un socio con una ubicación estratégica en un momento en el que los "actores externos, desde China hasta organizaciones criminales transnacionales, están expandiendo su presencia en la región".

Antes de la firma del acuerdo, la presencia de militares estadounidenses en el país estaba ceñida a programas de capacitación, operaciones antinarcóticos e intercambio de inteligencia sobre amenazas del crimen transnacional, según los especialistas consultados.

Para Juan Battaleme, profesor de Seguridad Internacional y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Argentina, este tipo de acuerdos permiten a EE.UU. proteger su propia seguridad interna.

"La estrategia de defensa de EE.UU. es muy clara: busca recuperar el control sobre lo que entienden como un área de interés de las Américas, en el plano de la defensa y la seguridad, que va desde el Ártico a la Antártida", explica el analista.

Para el experto en Defensa, las amenazas transnacionales como el narcotráfico se han convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad para los países latinoamericanos y son las que terminan por complicar la relación de estos países con el resto del mundo.

QUÉ PERMITE EL ACUERDO

El acuerdo establece que los empleados del Departamento de Defensa y los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. tendrán "privilegios, exenciones e inmunidades" mientras estén realizando actividades vinculadas a este convenio.

Esto quiere decir que podrán entrar y salir de Paraguay con una identificación de EE.UU., como las licencias de conducir, podrán vestir de uniforme y portar armas. Además, no pagarán impuestos dentro de Paraguay.

El acuerdo también habilita a militares y funcionarios estadounidenses a entrar al país con equipos y suministros tecnológicos sin necesidad de pasar por exhaustivas inspecciones por parte de las autoridades de control paraguayas.

Entre los puntos más discutidos en el Congreso está el hecho de que Paraguay autoriza a EE.UU. a ejercer jurisdicción penal sobre su personal mientras este se encuentre en el territorio paraguayo.