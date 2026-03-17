De qué acusan en EE.UU. a Sebastián Marset, el narco uruguayo al que consideran el "Pablo Escobar de la era moderna"

El narco uruguayo Sebastián Marset movió tantas drogas y dinero que llegaron a deberle más de 17 millones de euros sólo por un envío de cocaína a Europa, según la imputación que recibió en Estados Unidos.

Sobre esa deuda de enero de 2021, que hoy equivaldría a más de US$19,5 millones, Marset y un colaborador suyo organizaron el cobro de al menos 5 millones de euros (unos US$5,75 millones).

Y ambos blanquearon la gran mayoría de esa suma a través del sistema bancario de EE.UU., de acuerdo con el mismo documento acusatorio.

Presuntas acciones como esa motivaron el interés de Washington por Marset, a tal punto que era uno de los narcos más buscados por la agencia estadounidense antidrogas DEA en el mundo cuando lo arrestaron el viernes en Bolivia.

Marset fue extraditado de inmediato a una prisión de EE.UU. y compareció este lunes en un tribunal federal en Virginia, donde enfrenta un cargo de conspiración para lavado de capitales, indicó la fiscalía.

La pena máxima que podría recibir por ese delito es de 20 años en prisión.

Sin embargo, expertos legales señalan que un proceso de este tipo puede presentar retos y aún es posible que los fiscales exploren un acuerdo con Marset, quien a sus 34 años podría tener vasta información sobre el negocio narco en el Cono Sur.

"A diferencia de muchos otros procesos contra capos de la droga, los fiscales tienen un incentivo para negociar un acuerdo de culpabilidad con Marset porque la pena máxima que enfrenta es de 20 años", señala Rob Heroy, un abogado estadounidense con experiencia en casos de narcotráfico y delitos de cuello blanco. "Por lo tanto, si quieren evitar un juicio tendrán que ofrecerle un trato", dice Heroy a BBC Mundo.