Trump advierte a China que su país no permitirá que controlen el Canal de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que China "está intentando" tomar el control del Canal de Panamá, y advirtió que su Gobierno no permitirá que ello ocurra.

Tras asegurar que Washington "regaló" el control de esa estratégica vía de 82 kilómetros de largo que cruza el istmo panameño -conectando el mar Caribe con el océano Pacífico- y a través del cual pasa en torno al 6% del comercio mundial, el mandatario estadounidense dijo que no dejará que el gigante asiático se haga con su control.

"Ahora China está intentando hacerse con el control del Canal de Panamá. No vamos a permitir que eso ocurra", insistió.

En esa línea, reivindicando al canal como "lo más caro" que Estados Unidos ha "construido nunca", Trump recordó que tras la entrega de su control a las autoridades panameñas en 1999, "lo primero que hicieron fue multiplicar por cuatro las tarifas para los barcos", subiéndolas luego "dos veces más".

"Lo único que hicieron fue ganar ingentes cantidades de dinero durante años y años", subrayó el magnate republicano durante su intervención ante las cámaras.

En enero de 2025 Donald Trump aludió a la posibilidad de recurrir al Ejército estadounidense para controlar el referido canal. De hecho, meses después la embajada de China en Panamá exhortó a Estados Unidos a "reflexionar profundamente" sobre su "actitud tan intimidante como abusiva y sus actos de despojo contra Panamá y otros países en desarrollo de América Latina y el Caribe".

Seguidamente, la legación asiática instó a Washington a "dejar sus calumnias contra China" y a "en lugar de lanzar difamaciones contrarias a la realidad y sembrar cizaña por doquier, concentrar sus esfuerzos para traer beneficios para la gente local".

En esa línea, la representación diplomática china recordó que mientras que Estados Unidos "repite hasta la saciedad la 'interferencia e influencia china' sobre este paso", fue en 1989 cuando "el canal fue cortado, precisamente, por la invasión estadounidense".

"China nunca ha participado en la gestión ni en la operación del canal de Panamá, ni ha interferido en los asuntos del canal", indicó la legación entonces en un comunicado, agregando que "la parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal (que) reconoce como una vía acuática de tránsito internacional permanente neutral".

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