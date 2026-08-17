Para impulsar el plan de paz para Gaza: Enviado de Trump se reúne con delegación de Hamás

El domingo, una delegación de Hamás se reunió en Egipto con el enviado de Estados Unidos, Jared Kushner, quien intenta impulsar un plan de paz para Gaza.

El encuentro se produjo luego de que el movimiento islamista palestino diera su visto bueno a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme y la retirada israelí del territorio palestino.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el texto exigiendo un “verdadero” desarme de Hamás.

Y durante la reunión, Hamás reafirmó su compromiso con el plan de paz, mientras que el yerno del presidente Donald Trump, insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza.

Kushner, además, pidió pruebas “verificables” del desarme y que el territorio “no vuelva a ser una fuente de terror para Israel”.

Hamás dijo el domingo que elevó un pedido a la “Junta de Paz” para que “obligue” a Israel a aceptar el plan para un alto al fuego en Gaza.

En un comunicado conjunto, ocho países musulmanes, entre ellos Egipto, Catar y Turquía, condenaron el rechazo israelí de la hoja de ruta, considerando que ponía en peligro “los esfuerzos colectivos encaminados a lograr una paz justa y duradera”.

Previamente, el enviado de Estados Unidos se había reunido con mediadores de Egipto, Catar y Turquía, y también con Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la “Junta de Paz” lanzada por Trump y creada para la implementación del acuerdo, dio a conocer el gobierno egipcio.

Kushner también se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y el jefe de Hamás, Jalil al Haya, se citó por su parte con el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hasan Rashad.

El gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a mantener contactos directos con Hamás con la esperanza de poner fin a la guerra, negociando el acuerdo de alto el fuego de octubre que permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban.

Cabe señalar que Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 en el territorio palestino.

Israel reanudó los ataques aéreos en Gaza y varias personas resultaron heridas el domingo después de que aviones israelíes atacaran una vivienda al oeste de Nuseirat, informó Mahmud Basal, portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza.

El ejército israelí afirmó que respondía a una amenaza de militantes de la Yihad Islámica.

Las fuerzas israelíes también abrieron fuego contra varias tiendas de desplazados al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, causando varios heridos.

Desde que entró en vigor el alto al fuego, el 10 de octubre, al menos 1.262 palestinos han muerto por las operaciones israelíes, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás. Sus datos son considerados fiables por Naciones Unidas.

Por su parte, el ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas durante el mismo periodo.

(Imagen: Democracy Now)

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