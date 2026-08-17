Aumentan a 92 los fallecidos por el naufragio de un ferry en el lago Kariba de Zimbabue

La Policía de Zimbabue confirmó este lunes que más de 90 personas han muerto después de que un ferry sobrecargado volcara la semana pasada en el lago Kariba, un incidente que obligó al presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

El comisionado Paul Nyathi confirmó el hallazgo en las últimas horas de otros ocho cuerpos sin vida que elevan la cifra a 92 fallecidos, según un mensaje publicado por la Policía Nacional de Zimbabue en redes sociales.

La embarcación, perteneciente a la Agencia Rural para el Desarrollo de Infraestructuras, y que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long. A bordo navegaban 153 personas y todavía quedan desaparecidos por encontrar.

El Gobierno, a través del Departamento de Protección Civil, acabó activando la respuesta nacional de búsqueda y rescate, además de desplegar un helicóptero. Asimismo, decretó el "estado de desastre" en virtud del artículo 27 de la Ley de Protección Civil.

A esto se suma el despliegue de "dos embarcaciones grandes, dos pequeñas, más de 40 agentes de la unidad unidad subacuática y otros recursos" desde el pasado martes, agregó la Policía.

El lago Kariba es el lago artificial y el embalse más grande del mundo en volumen. Se encuentra situado en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. En 2014, 26 personas, 24 de ellas niños, se ahogaron en la parte del lago que corresponde a Zambia, tras naufragar la embarcación en la que viajaban.

(Imagen: AP Photo / Mkhululi Thobela)

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