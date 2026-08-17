Trump ordena reducir ejercicios militares de EE.UU. con Corea del Sur por su negativa a participar en la guerra con Irán

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "reducirá sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos que realiza con Corea del Sur.

En una publicación en Truth Social, hizo una crítica velada al rechazo del gobierno surcoreano a apoyar a EE.UU. en la "desnuclearización" de Irán . Además, citó sus muy buenas relaciones con el líder de Corea del Norte, Kim Jong un.

"Estos ejercicios no solo son costosos, y gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado pacífico y respetuoso ", escribió el mandatario.

La decisión se produce después de que Pyongyang realizara este mes pruebas de misiles balísticos , las cuales están prohibidas por Naciones Unidas.

Aunque dijo que era "demasiado tarde para cancelar" los ejercicios conjuntos con Corea del Sur, programados para comenzar el lunes, dijo que pediría al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que sean "reducidos sustancialmente" .

En su publicación de este domingo, el presidente de EE.UU. señaló que Corea del Sur se había negado recientemente a unirse a Estados Unidos en la "desnuclearización" de Irán .

"Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me dijo: '¡No, gracias!'", escribió Trump.

La semana pasada, los líderes militares de Estados Unidos y Corea del Sur celebraron una rueda de prensa conjunta para anunciar el programa Ulchi Freedom Shield.

Indicaron que el evento de 11 días tendría una magnitud similar a la de años anteriores, con la participación de unos 18.000 soldados surcoreanos.

Durante la rueda de prensa, los mandos también mencionaron el despliegue de tropas de Corea del Norte para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania.

El portavoz militar estadounidense Ryan Donald dijo que "nuestro entrenamiento tiene en cuenta esa amenaza", refiriéndose a los soldados norcoreanos que regresan del campo de batalla.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte se pronunció el viernes sobre los ejercicios militares conjuntos de sus vecinos, reiterando su rechazo a cualquier amenaza o desafío mediante su derecho a la autodefensa.

Los ejercicios conjuntos se producen días después de que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaran la segunda prueba de misiles de Corea del Norte en pocos días.

Pyongyang ha acelerado sus esfuerzos para expandir sus programas nucleares y de misiles desde el fracaso en 2019 de la diplomacia de alto nivel que Kim Jong un mantuvo con Trump durante su primer gobierno en la Casa Blanca.