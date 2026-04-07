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Trump acepta un alto el fuego de dos semanas si Irán abre el estrecho de Ormuz inmediatamente

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El alto el fuego de dos semanas, dijo el presidente de Estados Unidos, está "sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz".

Trump acepta un alto el fuego de dos semanas si Irán abre el estrecho de Ormuz inmediatamente
Martes 7 de abril de 2026 19:10
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El presidente Donald Trump, informó que tras conversaciones con el gobierno de Pakistán, se acordó un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, si el país persa acepta permitir el tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

"Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un período de dos semanas", afirmó en una publicación en su red social Truth Social.

Además, el mandatario estadounidense agregó que: "¡Este será un ALTO EL FUEGO BILATERAL!".

El alto el fuego de dos semanas, dijo el magnate, está "sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz".

(Imagen: AP foto/Mark Schiefelbein)

PURANOTICIA // BBC MUNDO

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