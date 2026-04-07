Trump acepta un alto el fuego de dos semanas si Irán abre el estrecho de Ormuz inmediatamente

El presidente Donald Trump, informó que tras conversaciones con el gobierno de Pakistán, se acordó un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, si el país persa acepta permitir el tráfico a través del Estrecho de Ormuz.

"Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un período de dos semanas", afirmó en una publicación en su red social Truth Social.

Además, el mandatario estadounidense agregó que: "¡Este será un ALTO EL FUEGO BILATERAL!".

El alto el fuego de dos semanas, dijo el magnate, está "sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz".

(Imagen: AP foto/Mark Schiefelbein)

PURANOTICIA // BBC MUNDO