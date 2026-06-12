Por qué algunos lugares quieren ser retirados de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco

Estas disputas ponen de relieve un debate creciente sobre lo que ocurre cuando los intereses de las comunidades locales chocan con los esfuerzos por preservar lugares considerados importantes para la humanidad.

La lista del Patrimonio Mundial, en constante expansión, está supervisada por la Unesco, un organismo de Naciones Unidas que identifica y protege lugares considerados de "importancia cultural o natural excepcional para la humanidad" .

Desde que inscribió sus primeros 12 sitios en 1978, la lista ha crecido hasta alcanzar los 1.248 repartidos en 170 países .

Estos van desde monumentos famosos, como Machu Picchu y la Gran Muralla China , hasta sitios menos conocidos como las iglesias de madera de Maramureș (Rumania) y los antiguos asentamientos en oasis de Ait-Ben-Haddou (Marruecos) .

La lista del Patrimonio Mundial surgió de un esfuerzo posterior a la Segunda Guerra Mundial para proteger lugares de gran valor cultural y medioambiental amenazados por los conflictos, la industrialización y el desarrollo moderno.

Como la designación de la Unesco puede facilitar el acceso a fondos internacionales para la conservación, constituye una de las herramientas más influyentes del mundo para la protección del patrimonio .

Sus defensores citan ejemplos como el Sistema de Reservas de la Barrera de Arrecifes de Belice , retirado de la lista de la Unesco de patrimonio "en peligro" en 2018 tras la implementación de medidas de protección ambiental más estrictas; también Angkor Wat en Camboya , donde décadas de trabajos de restauración y conservación ayudaron a salvar un sitio gravemente dañado por la guerra y el saqueo.

"El principio fundamental de la Unesco gira en torno al patrimonio compartido: conservarlo, celebrarlo y reconocerlo como un logro de la humanidad ", explica John H. Stubbs, experto en preservación y exvicepresidente del World Monuments Fund.

Sin embargo, desde los inicios de la Lista del Patrimonio Mundial, el auge de las redes sociales ha hecho que el estatus de la Unesco contribuya cada vez más a preservar un sitio y, al mismo tiempo, a transformar —a través del turismo— las comunidades que viven en sus inmediaciones.

Greg Richards, investigador especializado en turismo cultural y masificación turística, compara la designación de la Unesco con las clasificaciones por estrellas de las guías de viaje que señalan a los turistas los lugares de visita obligada.

Asimismo, destaca que el aumento del número de visitantes es una de las consecuencias más previsibles de la inclusión en dicha lista.

"Creo que existe un consenso entre los principales expertos mundiales: si bien la inclusión en la lista de la Unesco puede derivar en una amplia variedad de situaciones, una consecuencia segura es el incremento de las visitas".

PRESERVACIÓN Y "MUSEIFICACIÓN"

Históricamente, los esfuerzos de preservación de la Unesco se centraban sobre todo en proteger estructuras físicas: monumentos, yacimientos arqueológicos y edificios de valor arquitectónico.

Sin embargo, muchos destinos patrimoniales modernos albergan hoy comunidades donde los residentes viven y trabajan.

Venecia (Italia), declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, ha experimentado un aumento del turismo tal que se ha convertido en uno de los lugares de Europa con mayor saturación turística, lo que lleva a cada vez más residentes a abandonar la ciudad.

En la ciudad de Lijiang (China), conocida por su casco antiguo y la cultura indígena naxi, el turismo aumentó tras su designación en 1997, transformando partes del centro en zonas repletas de pensiones y tiendas de recuerdos que, según algunos investigadores y residentes, han diluido la vida local.