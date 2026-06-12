Tren de Aragua se queda sin su principal líder: Trump anunció la muerte del "Niño Guerrero" tras operativo de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Comando Sur ejecutó un ataque "rápido y letal" que llevó al asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero', el señalado líder del Tren de Aragua.

En su cuenta de Truth Social, el republicano afirmó que el delincuente dirigía una de las organizaciones terroristas "más sanguinarias del planeta".

El mandatario añadió que la acción militar fue efectuada en coordinación estrecha con Venezuela.

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar", agregó Trump.

Luego aseguró que "encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen".

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