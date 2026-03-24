Tribunal Supremo de Brasil concede arresto domiciliario temporal a Bolsonaro por razones de salud

El Tribunal Supremo de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro, quien fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos, si bien permanece hospitalizado recuperándose de una bronconeumonía bacteriana.

El juez Alexandre de Moraes autorizó al expresidente a permanecer 90 días bajo arresto domiciliario para recuperarse de la enfermedad a partir del momento en el que sea dado de alta del Hospital DF Star, ubicado en la capital, Brasilia, donde permanece hospitalizado desde el pasado 13 de marzo.

La exautoridad tendrá que llevar nuevamente una tobillera electrónica y no podrá utilizar teléfonos móviles, fijos u otros medios de comunicación, incluyendo a través de terceros, y tampoco tendrá permitido usar redes sociales o grabar vídeos o audios, reza el fallo del juez recogido por medios brasileños.

Esto se produce después de que la Fiscalía mostrase su apoyo a la imposición del arresto domiciliario a fin de preservar la integridad física y moral del detenido tras hacerse eco de un informe médico presentado por los abogados de Bolsonaro en el que se recomendaba "una flexibilización del régimen" penitenciario.

"El cuadro clínico de múltiples comorbilidades graves expone la integridad vital del expresidente a un riesgo inminente, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de enfermedad repentinos y graves", indicó el fiscal general, Paulo Gonet.

En este sentido, aludió a que el actual estado de salud del exmandatario brasileño "requiere de la atención constante y minuciosa que el entorno familiar, no así el sistema penitenciario actual, puede ofrecerle".

En diciembre de 2025, Bolsonaro fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda tras infringir varias veces las medidas cautelares de su arresto domiciliario en el marco de la condena de 27 años de prisión en su contra por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

(Imagen: AFP)

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