Jair Bolsonaro sale de la UCI 10 días después de ser internado por una bronconeumonía

Jair Bolsonaro sale de la UCI 10 días después de ser internado por una bronconeumonía
Martes 24 de marzo de 2026 18:22
Jair Bolsonaro fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y trasladado a sala común días después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana.

El Hospital DF Star de Brasilia señaló que, a pesar de la mejoría clínica, el expresidente de Brasil continúa con terapia antibiótica intravenosa, soporte clínico y fisioterapia respiratoria y motora. "No se prevé el alta hospitalaria", aseguró.

Bolsonaro -que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022- fue ingresado el pasado 13 de abril en el Hospital DF Star de Brasilia, aquejado de una bronconeumonía bacteriana, después de sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.

Las visitas del exmandatario al hospital han sido una constante en los últimos años. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda.

Su defensa ha presentado varios recursos para que se le conceda el arresto domiciliario, en base a su precario estado de salud y a la necesidad constante de atención médica. El lunes, la Fiscalía se mostró a favor del favor penitenciario en un escrito remitido al Tribunal Supremo, encargado de analizar el caso.

(Imagen archivo: EFE)

