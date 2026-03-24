Jair Bolsonaro sale de la UCI 10 días después de ser internado por una bronconeumonía

El Hospital DF Star de Brasilia señaló que, a pesar de la mejoría clínica, el expresidente de Brasil continúa con terapia antibiótica intravenosa, soporte clínico y fisioterapia respiratoria y motora. "No se prevé el alta hospitalaria", aseguró.
Jair Bolsonaro fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y trasladado a sala común días después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana.
Bolsonaro -que cumple una pena de prisión de 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022- fue ingresado el pasado 13 de abril en el Hospital DF Star de Brasilia, aquejado de una bronconeumonía bacteriana, después de sufrir fiebre alta, sudoración y escalofríos durante la noche anterior.
Las visitas del exmandatario al hospital han sido una constante en los últimos años. En septiembre, cuando aún permanecía bajo arresto domiciliario, y dos veces más en enero de este año cuando ya había sido trasladados a las instalaciones de Papuda.
Su defensa ha presentado varios recursos para que se le conceda el arresto domiciliario, en base a su precario estado de salud y a la necesidad constante de atención médica. El lunes, la Fiscalía se mostró a favor del favor penitenciario en un escrito remitido al Tribunal Supremo, encargado de analizar el caso.
(Imagen archivo: EFE)
