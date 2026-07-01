Tres personas murieron por asfixia durante festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial

Tres personas murieron por asfixia durante las celebraciones por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial de fútbol que se disputa en el país, según confirmaron este miércoles las autoridades mexicanas.

"Los equipos de emergencia de Ciudad de México atendieron de manera inmediata la alerta de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", informó en redes sociales la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada.

Tras el trágico hecho, la autoridad expresó sus condolencias y apoyo a las familias de las víctimas, además de realizar un llamado a celebrar "con responsabilidad, cuidado y empatía".

En tanto, la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México detalló que las víctimas corresponden a dos mujeres, de 48 y 19 años, y un hombre de 44 años, reiterando que la atención médica determinó que las tres personas fallecieron por asfixia.

La tragedia ocurrió luego de que la selección mexicana consiguiera este martes su clasificación a los octavos de final del Mundial, tras vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El triunfo marcó, además, la primera vez en 40 años que México supera una ronda eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo.

PURANOTICIA