Tres muertos por hantavirus en crucero de lujo: OMS emite alerta internacional

Durante la jornada de este domingo, una alarma sanitaria fue encendida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz del deceso de tres individuos a causa de una infección respiratoria conocida como hantavirus. La emergencia se desató a bordo del 'MV Hondius', un crucero de lujo que inició su travesía en el puerto argentino de Ushuaia, teniendo como ruta programada un paso por Cabo Verde para culminar su viaje con destino final en Canarias.

A través de un comunicado oficial, la entidad sanitaria detalló la situación: "La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más".

Respecto a la condición clínica de este grupo de seis individuos afectados, el organismo internacional precisó que tres han fallecido, mientras que otro paciente debió ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos ubicada en Sudáfrica.

Frente a este escenario, la institución global destaca que actualmente existen "investigaciones detalladas en marcha", lo que se suma a la realización de investigaciones epidemiológicas y nuevos análisis de laboratorio. En la misma línea, la entidad ha añadido que "Se está prestando atención médica a los pasajeros y la tripulación".

Paralelamente, los equipos especializados se encuentran trabajando en la secuenciación del virus. Sobre el origen de estas infecciones por hantavirus, se recuerda que "están típicamente vinculadas a exposición ambiental", específicamente cuando se produce algún nivel de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

Para dimensionar la gravedad y las vías de transmisión de la enfermedad, la OMS ha explicado: "Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente".

En cuanto a las medidas operativas, el organismo ya trabaja para coordinar a los países miembros afectados y a los responsables del barco. El objetivo inmediato es concretar la evacuación médica de los dos pasajeros que han mostrado síntomas, junto con brindar apoyo al resto del pasaje y estar realizando una evaluación del riesgo sanitario.

Finalmente, el comunicado emitido por la autoridad mundial concluye asegurando el cumplimiento de los protocolos de notificación: "Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad".

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