Tres claves que explican la destitución de Dina Boluarte y la nueva crisis política en Perú

Para septiembre pasado, solamente el 3% de los peruanos aprobaban la gestión de la ahora expresidenta , reveló la encuestadora Ipsos. Sin embargo, otros estudios le llegaron a otorgar 0% de popularidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, una cifra inédita para ningún gobernante en tiempos modernos.

Fueron los sucesivos escándalos de corrupción los que dañaron irremediablemente la imagen de la exmandataria.

En lo más de dos años en el poder, Boluarte ha sido implicada en al menos siete casos distintos , algunos de los cuales la han llevado a declarar ante la fiscalía y a que su residencia sea registrada por la Policía.

A la ya expresidenta se la acusa de cohecho impropio por haber presuntamente aceptado regalos de relojes Rolex y joyas de alto valor , cuyo origen no pudo explicar.

En diciembre de 2024, la Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo después de las revelaciones periodísticas que señalaron que se había ausentado del cargo para someterse a operaciones de cirugía estética sin informar al Congreso, como exige la ley.

La expresidenta ha negado haber incurrido en alguna irregularidad y en marzo pasado denunció que las investigaciones que la fiscalía tiene en su contra formaban parte de "un golpe de estado blanco".

"Ahora, los golpes de Estado ya no vienen del ejército, sino del Ministerio Público", afirmó.

Las declaraciones de la removida mandataria ocurrieron luego de que la casa de su exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fuera allanada por la policía. A Santiváñez se le señala de intentar desmantelar una unidad de la policía que ha colaborado en las investigaciones contra Boluarte y sus allegados.

Con la salida de Boluarte del palacio de gobierno, los procesos judiciales en su contra se acelerarán. Así lo dejó en claro el fiscal general, Tomás Gálvez, quien recordó que "el Tribunal Constitucional paralizó de algún modo las investigaciones".

Y para evitar que la exgobernante aplique la misma estrategia de alguno de sus antecesores, el funcionario anunció que solicitará a los tribunales que le prohíban la salida del país.