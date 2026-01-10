González denuncia lento avance en liberación de presos políticos en Venezuela

El ex candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia denunció este sábado que no han sido liberados “ni el 1 por ciento” de los presos políticos en Venezuela, pese a que han transcurrido 48 horas desde el anuncio oficial de las excarcelaciones por parte de las autoridades.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, González afirmó que “hoy la realidad es otra” y que, pese a las promesas, la gran mayoría de los reclusos sigue tras las rejas. El opositor subrayó que “las familias siguen esperando”, lamentando la falta de información clara, listas oficiales o certezas sobre el proceso de liberación.

El dirigente opositor, que reside en España, mencionó además la situación personal de su familia, destacando que su hija Mariana González ha estado presente diariamente pendiente de su esposo, Rafael Tudares, uno de los encarcelados, junto a otros padres, madres, hijos e hijas que exigen el respeto a derechos fundamentales.

González enfatizó que “la espera prolongada no es neutral”, ya que genera angustia, revictimiza y profundiza el daño causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. Asimismo, remarcó que “la libertad no se anuncia, se ejecuta”, y que la falta de avances constituye una forma de violencia contra las familias afectadas.

La denuncia de González se produce en el marco de un lento proceso de liberaciones parciales en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han confirmado la excarcelación de una docena de presos políticos, incluidos varios extranjeros, aunque aún se estima que cientos permanecen detenidos.

