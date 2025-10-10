Congreso peruano destituye a la Presidenta Boluarte por "incapacidad moral permanente"

El Congreso de Perú aprobó la destitución de la Presidenta Dina Boluarte, con una amplia mayoría, por "incapacidad moral permanente" para abordar la inseguridad en el país vecino. En su reemplazo asumió el presidente del Congreso, José Jeri Oré.

Con 123 votos a favor, de un total de 130 escaños, los diputados peruanos pusieron fin a la administración de Boluarte, menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que ha tenido como último episodio un tiroteo durante un concierto de una banda de cumbia en el sur de Lima.

"Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial", señaló Boluarte tras su salida del poder, agregando que "no he pensado en mí, sino en los mas de 34 millones de peruanos que merecemos un crecimiento de estabilidad democrática que trabaje sin corrupción".

El proceso parlamentario para su destitución llegó después de la aprobación con amplias mayorías de hasta cuatro mociones, tras las cuales la mandataria fue convocada a comparecer y defender su presidencia, aunque no llegó a hacerlo.

UN DEBATE PRECIPITADO

El proceso parlamentario se propició tras un atentado ocurrido en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos -un distrito del sur de la capital peruana- durante la noche del miércoles.

En plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que fue uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo.

El Ministerio de Interior condenó enseguida los hechos e indicó que la Policía estaba investigando. A través de un comunicado indicó que el evento no contaba con las garantías requeridas por la cartera y que no se había hecho saber la celebración a las autoridades policiales.

"Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes, a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios", reza el texto publicado.

