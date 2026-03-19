Tras represalias, Trump asegura que Israel no volverá a atacar campo de gas de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que Israel no volverá a bombardear el campo de gas South Pars de Irán, aunque amenazó con destruirlo si los iraníes vuelve a atacar "a un país inocente".
Después del bombardeo israelí, Irán tomó represalias lanzando misiles contra el complejo de gas natural licuado (GNL) de Ras Lafan, en Qatar.
"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, arremetió violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán", explicó el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en redes sociales.
El magnate republicano aseguró que "Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir".
"Lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de GNL de Qatar", ha indicado.
Tras ello, prometió que "Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".
"En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia sin precedentes para Irán", advirtió Trump.
Aunque ha mostrado su reticencia a "autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán", aclaró que "no dudará" si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada.
El presidente estadounidense salió así al paso de la sucesión de ataques a instalaciones energéticas que se ha desarrollado a partir del ataque israelí al yacimiento iraní de South Pars, denunciado incluso por Qatar como un "peligroso e irresponsable" paso que amenaza a la "seguridad energética global".
En línea con los temores de Doha, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió emitiendo órdenes de evacuación para cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas "objetivos legítimos" y terminando por alcanzar, en efecto, el complejo de Ras Lafan, donde la empresa petrolera QatarEnergy confirmó "daños considerables".
PURANOTICIA