New York aprueba ley que prohíbe a los agentes del ICE utilizar máscaras para cubrir su rostro

En medio de un clima de creciente tensión, el estado de Nueva York dio luz verde a una normativa que impide a los efectivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevar el rostro cubierto.

Esta decisión legislativa se concreta apenas un día después de que Tom Homan, el zar de fronteras del presidente Donald Trump, lanzara una advertencia asegurando que iba a "inundar" el territorio estatal mediante un amplio despliegue de personal.

A partir de la entrada en vigencia de esta disposición, los funcionarios migratorios tendrán la obligación de desempeñar sus labores a cara descubierta, según lo precisó la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul.

El propósito central de la autoridad estatal es evitar que incurran en un uso excesivo de la fuerza, respondiendo así a las constantes denuncias levantadas por diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

Históricamente, y desde que la administración de Trump puso en marcha su polémica política antiinmigratoria —la cual ha propiciado redadas, detenciones y deportaciones en masa—, ha sido una práctica generalizada que los agentes del ICE operen ocultando sus rostros.

El nuevo marco regulatorio no se limita únicamente a la vestimenta. El paquete de medidas prohíbe además que estos efectivos utilicen las cárceles locales para albergar a detenidos. Asimismo, les impide realizar registros en escuelas, iglesias, hospitales y casas si no existe orden judicial alguna que así lo autorice.

Frente a este escenario, está previsto que la Administración Trump recurra esta medida ante los tribunales. Existe un precedente reciente: ya en 2025, el estado de California aprobó una ley similar que les prohibía cubrirse la cara, pero la iniciativa terminó siendo rechazada posteriormente por un tribunal federal bajo el argumento de que resultaba discriminatoria.

Las redadas del ICE han estado en el centro de la polémica, provocando numerosas críticas tanto dentro como fuera del país. Estos cuestionamientos surgen a raíz de una serie de escándalos registrados durante sus operaciones, destacando especialmente los hechos ocurridos en la ciudad de Mineápolis, Minnesota, donde dos personas murieron a manos de los agentes.

(Imagen: Erin Hooley/AP)

PURANOTICIA