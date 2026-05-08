Partido que promete deportaciones masivas arrasa en las elecciones municipales de Reino Unido

En las elecciones municipales y autonómicas de Reino Unido no se conocen los resultados finales, pero lo que si parece garantizada es una debacle de los laboristas , el partido del primer ministro Keir Starmer.

Y lo hace en favor de un partido cuyas propuestas lo sitúan en el espectro político de la derecha británica, Reform UK, liderado por el populista Nigel Farage y con un discurso centrado en la inmigración .

Este jueves se eligieron miles de concejales para alcaldías y autoridades locales y todo apunta a que el país seguirá la tendencia de sus vecinos europeos donde los partidos de derecha populista, desde Francia a Países Bajos pasando por Alemania, protagonizaron un ascenso meteórico en comicios celebrados en los últimos años .

La otra tendencia clara que revelan estas elecciones es la decadencia del bipartidismo: los votos se dividen en cinco o más direcciones diferentes: esto representa una de las mayores transformaciones de la política británica en el último siglo.

Las elecciones a 136 alcaldías y concejos municipales de Inglaterra, junto con los parlamentos autónomos de Escocia y Gales, representan la prueba de opinión pública más significativa antes de las próximas elecciones generales de 2029.

La magnitud del cambio en la votación del jueves se mide a estas horas con el paso de 2 a casi 500 concejales para el partido de Farage, que propone el endurecimiento de las políticas contra la inmigración, escepticismo con el cambio climático y la reducción del Estado del Bienestar y de los controles a las empresas.

El portavoz de asuntos internos del partido, Zia Yusuf, dijo que un gobierno de Reform UK crearía como prioridad absoluta un organismo encargado de coordinar la deportación de inmigrantes ilegales.

DEPORTACIONES, UNA PRIORIDAD